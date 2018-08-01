Река Ипуин в Кроноцком заповеднике на Камчатке вышла из берегов и затопила медвежьи тропы

Такое половодье инспекторы заповедника наблюдают впервые за многие годы, сообщает в среду пресс-служба особо охраняемой территории. «Мы отметили небольшое снижение воды в реке Левая Щапина, а вот в Ипуине уровень воды явно выше среднестатистических норм. Водой переломало деревья, затопило медвежьи тропы, за месяц мы не видели ни одного медведя. Но мы предельно осторожны — медведи, попавшие в непривычную для них ситуацию, могут вести себя непредсказуемо», — приводятся в сообщении слова участкового государственного инспектор ФГБУ «Кроноцкого государственного заповедника» Ильи Кудряшова Специалисты связывают природное явление с многоснежной зимой и холодным началом лета.