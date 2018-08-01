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Экологический сбор сделают налогом
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Экологический сбор сделают налогом 

News.ru 1 августа 2018
Фото: News.ru
Экологический сбор могут преобразовать в экологический налог, если в Налоговом кодексе появится соответствующая поправка. Минфин уже разработал законопроект, при этом сообщается, что фискальная нагрузка на юридических и физлиц не увеличится.
Предполагается, что рассчитываться экологический налог будет по формуле: ставка сбора умножается на норматив утилизации и массу утилизируемых товаров. Первый и второй показатели утверждаются на федеральном уровне для всех групп продукции, сообщает ТК «360». Текстильные товары, одежда, ковры и ряд других товаров предполагают нулевой норматив.
Предприниматели пока не выразили конкретную позицию, но хотят подискутировать на эту тему. Пока законопроект не рассматривался смежными министерствами.
На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что культура обращения с мусором среди жителей столицы должна формироваться постепенно. Этот процесс он сравнил с плаванием.
«Но это как плавание. Невозможно научиться, стоя на берегу, нужно окунуться в воду», — сказал глава города.
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