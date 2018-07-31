Проект ликвидации отходов БЦБК доработают к ноябрю 2018 года

Как сообщили Sibnovosti.ru, в ноябре 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и подразделение государственного холдинга «Росгеология» — АО «Иркутскгеофизика» — подписали контракт на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО БЦБК. Стоимость контракта составила 6 млрд руб.

«Я не вижу никаких рисков для того, чтобы в летний полевой сезон 2018 года мы уже начали непосредственно процесс по рекультивации…», — заявлял тогда Роман Панов.

В начале февраля 2018 года председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов уверенно говорил о том, что к ликвидации отходов комбината подрядчик приступит уже весной.

В сегодняшнем же сообщении иркутского правительства указывается, что «для своевременной реализации проекта ликвидации отходов БЦБК потребовалась корректировка документации». Поэтому на днях было подписано дополнительное соглашение к контракту Минприроды с подрядчиком.

«Работающий на одном из накопителей отходов земснаряд подает донные отложения на установку обезвоживания. Там в сжиженные отходы шлам-лигнина добавляется определенное количество флаокулянта (полимерного вещества). В результате химической реакции шлам-лигнин становится сгустком хлопьев, который легко отделяется от воды», — говорится в сообщении о предложенной «Росгеологии» технологии.

БЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году, работал до 2013-го. За это время накоплено порядка 6,5 млн т шлам-лигнина, представляющего серьезную опасность экологии Байкала.

Фото: официальный портал Иркутской области