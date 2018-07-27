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Беспилотники помогают выявлять нарушения в акватории Волги
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Беспилотники помогают выявлять нарушения в акватории Волги 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Видеоконференция, посвященная экологическим проблемам Костромской области, прошла под председательством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова.
В июле 2018 года территория Волжского бассейна во всех регионах была комплексно исследована. В результате сформирован перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на Волгу и её притоки. Выявлено более 500 нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма ущерба, нанесённого водному объекту, — 1 миллиард 172 миллиона рублей. Росприроднадзор составил реестр основных загрязнителей Волги.
Реализация проекта «Сохранение Волги» предусматривает аэрофотосъемку прибрежной полосы и части водной территории. На сегодняшний день работы завершены в 15 субъектах РФ в границах реки. С помощью беспилотников удалось зафиксировать нарушения по 46 категориям.
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