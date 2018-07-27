Оппозиционеры провели перфоманс против тлеющих свалок ведомственного предприятия 

Участники саратовского регионального отделения движения «Открытая Россия» устроили перфоманс, чтобы привлечь внимание к несанкционированной свалке в селе Константиновка Михайловского МО Саратовского района. Видео акции опубликовано на странице «Команда ОР Саратов» в Facebook.
По сведениям оппозиционеров, тепличное хозяйство ООО «РЭХН», принадлежащее министерству сельского хозяйства, сбрасывает отходы, в том числе пластмассу и полиэтилен, вблизи населенных пунктов, Михайловки и Константиновки. Свалка периодически тлеет, отравляя воздух; химические соединения попадают в протекающую поблизости реку. Жалобы в природоохранную прокуратуру, по данным «Открытой России», остаются без внимания. Перфоманс «Открытой России» заключался в том, что участник движения, одетый в ростовую куклу медведя, собрал мусор на несанкционированной свалке, и отнес к зданию природоохранной прокуратуры в Саратове.
В администрацию Саратовского района о свалке сообщил житель Татищевского района Георгий Красин. Координатор «Открытой России» Анастасия Москалева предоставила редакции ИА «Свободные новости» ответ на это обращение за подписью главы района Ивана Бабошкина. Муниципальный чиновник указал, что сообщение о несанкционированной свалке у теплиц «подтвердилось частично», но в настоящее время на территории ООО «РЭХН» свалки отсутствуют, заключены договоры на вывоз всех классов отходов, установлены мусорные контейнеры.