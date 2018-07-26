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Ребята Бирюлева Западного узнали об охране окружающей среды
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Ребята Бирюлева Западного узнали об охране окружающей среды 

Управа района Бирюлево Западное 26 июля 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Экологическая игра «Экологический словарь» состоялась в КЦ «Дружба» в четверг, 25 июля.
Как сообщила газете «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель Культурного центра Татьяна Дадаева, участников поделили на две команды, каждая из которых должна была выполнить интеллектуальные задания про животных, растений и защиту окружающей среды.
— Юные натуралисты блистательно справились со всеми заданиями, отгадали много каверзных загадок и просто хорошо провели время! — рассказала Татьяна Дадаева.
Следующая экологическая встреча состоится уже в августе, мы обязательно анонсируем ее на страницах нашей газеты.
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