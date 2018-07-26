Ребята Бирюлева Западного узнали об охране окружающей среды

Экологическая игра «Экологический словарь» состоялась в КЦ «Дружба» в четверг, 25 июля.

Как сообщила газете «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель Культурного центра Татьяна Дадаева, участников поделили на две команды, каждая из которых должна была выполнить интеллектуальные задания про животных, растений и защиту окружающей среды.

— Юные натуралисты блистательно справились со всеми заданиями, отгадали много каверзных загадок и просто хорошо провели время! — рассказала Татьяна Дадаева

Следующая экологическая встреча состоится уже в августе, мы обязательно анонсируем ее на страницах нашей газеты.