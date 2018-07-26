В Челябинске готовят срочный экологический аудит по «Мечелу»

Экологический аудит предприятий группы «Мечел» Челябинске пройдет в сжатые сроки. Такое заявление прозвучало сегодня на круглом столе общественной палаты региона.

По плану исследования начнутся в августе, к концу января промышленники получат рекомендации по снижению негативного влияния на экологию. Уже подписан договор на проведение работ с НИИ «Атмосфера».

Аудит будет проводиться на ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс», Челябинский филиал ПАО «Уральская кузница», ООО «Мечел-Материалы» и ООО «Мечел-Энерго».

Специалисты научно-исследовательского института проведут анализ экологической разрешительной и отчетной документации, обследование объектов, технологических участков и промышленных площадок, оценят степень воздействия объектов предприятий на окружающую среду и выявят всех загрязнителей окружающей среды, осуществляющих хозяйственную деятельность в зоне влияния обследуемых предприятий. После завершения всех работ промышленники получат перечень мероприятий, которые необходимо провести для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В ходе круглого стола экологи предложили привлечь к проведению аудита общественников. Инициативу поддержали член общественной палаты России Феликс Панов и председатель комиссии региональной ОП по экологии и охране окружающей среды Андрей Минченко