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В Челябинске готовят срочный экологический аудит по «Мечелу»
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В Челябинске готовят срочный экологический аудит по «Мечелу» 

РИА «ФедералПресс» 26 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экологический аудит предприятий группы «Мечел» в Челябинске пройдет в сжатые сроки. Такое заявление прозвучало сегодня на круглом столе общественной палаты региона.
По плану исследования начнутся в августе, к концу января промышленники получат рекомендации по снижению негативного влияния на экологию. Уже подписан договор на проведение работ с НИИ «Атмосфера».
Аудит будет проводиться на ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс», Челябинский филиал ПАО «Уральская кузница», ООО «Мечел-Материалы» и ООО «Мечел-Энерго».
Специалисты научно-исследовательского института проведут анализ экологической разрешительной и отчетной документации, обследование объектов, технологических участков и промышленных площадок, оценят степень воздействия объектов предприятий на окружающую среду и выявят всех загрязнителей окружающей среды, осуществляющих хозяйственную деятельность в зоне влияния обследуемых предприятий. После завершения всех работ промышленники получат перечень мероприятий, которые необходимо провести для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
В ходе круглого стола экологи предложили привлечь к проведению аудита общественников. Инициативу поддержали член общественной палаты России Феликс Панов и председатель комиссии региональной ОП по экологии и охране окружающей среды Андрей Минченко.
«ФедералПресс» напоминает, что в последнее время «Мечел» часто оказывается в центре экологических скандалов. Так, недавно на предприятия группы с проверками приходил Росприроднадзор. Сотрудников ведомства сопровождали силовики — по некоторым данным, в масках и с автоматами. На территории заводов взяли пробы воды. В итоге эксперты выявили серьезные нарушения.
Фото: пресс-служба общественной палаты Челябинской области
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