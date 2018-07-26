Круглый стол: «Мифы и реальность раздельного сбора бытовых отходов: проблематика и выгода» 

УЧАСТНИКИ Михаил АНТОНОВ — координатор общественного экологического проекта «Росэко» Антон КУЗНЕЦОВ — заместитель генерального директора компании по раздельному сбору мусора «Сфера экологии» Владимир КУЗНЕЦОВ — директор Центра экологических инициатив, муниципальный депутат района «Замоскворечье» Елена ЕСИНА — член экспертного совета комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, президент ассоциации «Русрециклинг», кандидат экономических наук Тимур УСМАНОВ — член Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» ПО ТЕЛЕФОНУ: Екатерина РОДИОНОВА — член совета Ассоциации переработчиков электронной и электро-бытовой техники, генеральный директор АО «Петромакс» ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Теймур АБДУЛЛАЕВ — корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва»