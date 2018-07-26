Ещё
Круглый стол: «Мифы и реальность раздельного сбора бытовых отходов: проблематика и выгода»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Круглый стол: «Мифы и реальность раздельного сбора бытовых отходов: проблематика и выгода» 

Вечерняя Москва 26 июля 2018
УЧАСТНИКИ Михаил АНТОНОВ — координатор общественного экологического проекта «Росэко» Антон КУЗНЕЦОВ — заместитель генерального директора компании по раздельному сбору мусора «Сфера экологии» Владимир КУЗНЕЦОВ — директор Центра экологических инициатив, муниципальный депутат района «Замоскворечье» Елена ЕСИНА — член экспертного совета комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, президент ассоциации «Русрециклинг», кандидат экономических наук Тимур УСМАНОВ — член Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» ПО ТЕЛЕФОНУ: Екатерина РОДИОНОВА — член совета Ассоциации переработчиков электронной и электро-бытовой техники, генеральный директор АО «Петромакс» ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Теймур АБДУЛЛАЕВ — корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва»
Вечерняя Москва: последние новости
Косолапый патруль: медведи «обыскивали» вещи туристов Тысячи карпов, толстолобиков и белых амуров выпустили в озеро Святое Гринпис призвал приостановить строительство «Северного потока — 2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком51
Появилось фото гибели авианосца США72
На «Нашествии» произошла трагедия164
Петросян: гора с плеч свалилась88
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение