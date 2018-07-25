В Екатеринбурге ищут водителя КамАЗа, который завалил улицу на Химмаше отходами

Екатеринбурге ищут водителя КамАЗа, который вывалил 10 кубометров строительного мусора и бытовых отходов в Половодном переулке (район Химмаша). Его заметили местные жители и успели запомнить номер машины. С жалобой они обратились в Минэкологии Свердловской области

Чиновники осмотрели участок и признали, что несанкционированная свалка нарушает законодательство. В ответе заместителя министра Игоря Сутягина , отправленного в объединение «Гражданский патруль», говорится, что министерство обратилось в УМВД по Екатеринбургу с просьбой найти водителя. Как только его обнаружат, против него возбудят административное дело о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

О незаконной свалке общественники также сообщили в администрацию Екатеринбурга, Роспотребнадзор Свердловской области и прокуратуру региона.

— В последние месяцы участились случаи свалки строительных отходов в пригородах Екатеринбурга. Причем происходит это в промышленных масштабах, у нас есть информация, что загрязнением экологии занимается также одна из крупных строительных компаний Екатеринбурга, — заявил руководитель отделения «Гражданского патруля» в Екатеринбурге Роман Тихонов. — Мы просим горожан оперативно сообщать нам обо всех случаях свалки отходов с грузовиков, свидетелями которых вы стали, по телефону +7 902 270 03 33 и одновременно необходимо звонить в полицию по телефонам 112 или 02.