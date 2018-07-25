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Экологический аудит пройдёт группа компаний «Мечел»
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Экологический аудит пройдёт группа компаний «Мечел» 

АиФ 25 июля 2018
Фото: АиФ
ПАО «Мечел» готовится к экологическому аудиту, по этому поводу пройдёт круглый стол в Общественной палате области, который можно увидеть в прямом эфире.
Завтра, 26 июля, с 10:00 до 11:30 на сайте «Онлайн ТВ» состоится прямая трансляция круглого стола «Качество атмосферного воздуха. Экологический аудит ПАО „Мечел“».
Какой научно-исследовательский институт займется экологическим аудитом предприятия? Когда начнется работа? Какие виды услуг будут включены в перечень? И станет ли после этого легче дышать?
Участники круглого стола ответят на эти и другие вопросы, а также расскажут о методах, стимулирующих промышленные предприятия к использованию технологий, способных снизить нагрузку на экологию.
Ссылка на трансляцию — https://1obl.tv/live/press-konferentsii/kachestvo-atmosfernogo-vozdukha-ekologicheskiy-audit-pao-mech/
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