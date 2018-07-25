Экологический аудит пройдёт группа компаний «Мечел»

ПАО «Мечел» готовится к экологическому аудиту, по этому поводу пройдёт круглый стол в Общественной палате области, который можно увидеть в прямом эфире.

Завтра, 26 июля, с 10:00 до 11:30 на сайте «Онлайн ТВ» состоится прямая трансляция круглого стола «Качество атмосферного воздуха. Экологический аудит ПАО „Мечел“».

Какой научно-исследовательский институт займется экологическим аудитом предприятия? Когда начнется работа? Какие виды услуг будут включены в перечень? И станет ли после этого легче дышать?

Участники круглого стола ответят на эти и другие вопросы, а также расскажут о методах, стимулирующих промышленные предприятия к использованию технологий, способных снизить нагрузку на экологию.

Ссылка на трансляцию — https://1obl.tv/live/press-konferentsii/kachestvo-atmosfernogo-vozdukha-ekologicheskiy-audit-pao-mech/