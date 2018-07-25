Волгоградские промышленные предприятия внедряют экологические технологии 

На промышленных предприятиях Волгоградской области внедряются экологические технологии. Объем вложений в 2018 году увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом.
По данным пресс-службы губернатора, программы реализуют 50 компаний региона. Объём вложений в прошлом году составил 1,2 миллиарда рублей. В 2018 году планируется их увеличение в два раза. Отметим, после внедрения природосберегающих технологий предприятиям с 2019 года начнут выдавать комплексные экологические разрешения. Их должны получить 33 компании, в том числе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «Волжский абразивный завод» и «Себряковцемент». Эти организации в течение нескольких лет модернизируют свои производства. Отметим, комплексное экологическое разрешение выдается Росприроднадзором юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.