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Экологический аудит челябинских предприятий «Мечела» начнётся в августе
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Экологический аудит челябинских предприятий «Мечела» начнётся в августе 

АиФ 26 июля 2018
Фото: АиФ
Независимые эксперты из питерского НИИ проведут экологический аудит на всех предприятиях группы «Мечел», начиная с августа 2018 года.
Параметры, по которым пройдет проверка, разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций. Экологический аудит охватит все челябинские предприятия «Мечела»: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и Челябинский филиал «Уральской кузницы». На промобъектах будут обследованы источников выбросов, газоочистных сооружений и сооружений по очистке производственных сточных вод, условий размещения отходов. Результаты будут представлен общественности к началу 2019 года.
Аудит проведут федеральные эксперты — сотрудники Научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха «Атмосфера» (Санкт-Петербург). «Среди них 7 кандидатов наук, обладателей зарубежных магистерских степеней в области экологических наук, практикующих методологов и разработчиков ключевых нормативно-методических документов в области охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации», — рассказал заместитель генерального директора НИИ Александр Романов.
Питерские специалисты также участвуют в создании новой системы нормирования выбросов на основе наилучших доступных технологий.
Добровольный экологический аудит «Мечел» проводит в рамках трехстороннего соглашения с руководством Челябинской области и Росприроднадзором. Его результаты дополнят план природоохранных мероприятий металлургического гиганта на ближайшие два года.
К примеру, на заводе «Мечел-Кокс» пройдет техническое перевооружение бензольного отделения, коксовых батарей, пекококсового блока, на Челябинском металлургическом комбинате планируется установка современной газоочистки на конвертере №1 в кислородно-конвертерном цехе, приобретение установки для очистки Баландинского пруда-осветлителя и ряд других мероприятий.
На эти и другие природоохранные мероприятия будет направлено 1,4 млрд рублей.
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