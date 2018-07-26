Экологический аудит челябинских предприятий «Мечела» начнётся в августе

Независимые эксперты из питерского НИИ проведут экологический аудит на всех предприятиях группы «Мечел» , начиная с августа 2018 года.

Параметры, по которым пройдет проверка, разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций. Экологический аудит охватит все челябинские предприятия «Мечела»: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и Челябинский филиал «Уральской кузницы». На промобъектах будут обследованы источников выбросов, газоочистных сооружений и сооружений по очистке производственных сточных вод, условий размещения отходов. Результаты будут представлен общественности к началу 2019 года.

Аудит проведут федеральные эксперты — сотрудники Научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха «Атмосфера» ( Санкт-Петербург ). «Среди них 7 кандидатов наук, обладателей зарубежных магистерских степеней в области экологических наук, практикующих методологов и разработчиков ключевых нормативно-методических документов в области охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации », — рассказал заместитель генерального директора НИИ Александр Романов

Питерские специалисты также участвуют в создании новой системы нормирования выбросов на основе наилучших доступных технологий.

Добровольный экологический аудит «Мечел» проводит в рамках трехстороннего соглашения с руководством Челябинской области и Росприроднадзором. Его результаты дополнят план природоохранных мероприятий металлургического гиганта на ближайшие два года.

К примеру, на заводе «Мечел-Кокс» пройдет техническое перевооружение бензольного отделения, коксовых батарей, пекококсового блока, на Челябинском металлургическом комбинате планируется установка современной газоочистки на конвертере №1 в кислородно-конвертерном цехе, приобретение установки для очистки Баландинского пруда-осветлителя и ряд других мероприятий.

На эти и другие природоохранные мероприятия будет направлено 1,4 млрд рублей.