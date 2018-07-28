Названы масштабы влияния человека на Мировой океан

Экологи рассчитали масштабы влияния человека на Мировой океан

Группа ученых из Австралии США проанализировала состояние Мирового океана и подсчитала количество незатронутых человеком акваторий. Их исследование опубликовано в журнале Current Biology.

По данным исследования, общая площадь нетронутых вод составляет около 55 миллионов квадратных километров — порядка 13 процентов площади Мирового океана, и менее пяти процентов этих акваторий находятся под защитой законодательства.

В своем исследовании, ученые изучили, как на океан влияют 12 типов деятельности человека, включая грузоперевозки, транспорт, рыболовство, сброс промышленных сточных вод и сельскохозяйственных удобрений. Незатронутыми человеком считались районы, на которые практически не повлияли как минимум 15 факторов из списка — показатель антропогенного воздействия там составлял менее десяти процентов.

В результате, ученые выяснили, что самые обширные "дикие" акватории находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в Арктике и Антарктике, а их площадь составляет около 16 миллионов квадратных километров. Меньше всего нетронутых зон оказалось в водах, окружающих юг Африки.

По словам исследователей, такие "дикие" зоны играют принципиально важную роль для экологии Земли, потому уровень разнообразия биологических видов в них гораздо выше, чем в других районах. Защита таких акваторий поможет сохранить биоразнообразие планеты.