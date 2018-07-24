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Стартовала экологическая экспедиция по реке Урал
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Стартовала экологическая экспедиция по реке Урал 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
ОРЕНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Двадцать вторая казахстанско-российская историко-культурная, экологическая и спортивно-туристская экспедиция по реке Урал стартовала в Уральске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
rightПо его словам, целью первых экспедиционных походов по реке Урал было пройти по следам Валериана Правдухина — известного писателя, уроженца Оренбургской области, много лет жившего и работавшего в Казахстане. На сегодняшний день главная цель экспедиции — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам бассейна реки Урал.
Экспедиция объединила тех, кто заинтересован в сохранении Урала и в разрешении его проблем. Благодаря этому начинанию региональные органы власти, правоохранительные и контрольно-надзорные органы, сами жители стали более активно и предметно заниматься охраной и рациональным использованием водных ресурсов, проводить масштабные экологические акции по сохранению Урала, поддержания чистоты берегов реки. Думаю, что совместными усилиями мы сможем сохранить реку Урал для будущих поколений, — процитировали в пресс-службе губернатора региона Юрия Берга.
Глава региона отметил, что для сохранения бассейна реки Урал в области реализуются проекты по строительству, реконструкции и ремонту очистных сооружений и канализационных сетей.
Наиболее значимыми, безусловно, являются проекты по строительству, реконструкции и ремонту очистных сооружений и канализационных сетей. Всего в Оренбургской области различными предприятиями и организациями на совершенствование работы очистных сооружений только в 2017 году направлены 460 миллионов рублей. Более 22 миллионов затрачено на ремонты гидротехнических сооружений на водохранилищах, оказывающих существенное влияние на водный режим Урала, — сказал Берг.
По его словам, в результате природоохранных мероприятий происходит постепенное улучшение экологической ситуации в оренбургской части бассейна Урала.
Сегодня можно утверждать, что позитивная тенденция имеет продолжение. Результаты анализов показывают, что в Урале на границе с Челябинской областью — на входе и на границе с Западно-Казахстанской областью — на выходе из Оренбуржья — качество воды сопоставимо, — сказал глава региона.
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