В Госдуме вплотную займутся мусором

В Госдуме обсудят «мусорную реформу»

19 июля в Госдуме пройдёт расширенное заседание Комитета Госдумы по экологии, в котором примут участие вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин . По словам Владимира Бурматова, будет обсуждаться ряд вопросов, и в первую очередь реализация реформы обращения с отходами.

Госдума провела мониторинг реализации этой реформы, с итогами которого ознакомит вице-премьера и главу Минприроды. «Итоги мониторинга нас совершенно не устраивают. Нас не устраивает ситуация с тем, что ни один регион не начал обсуждение с гражданами территориальных схем размещения отходов, в ряде субъектов Федерации ещё не выбраны региональные операторы», — сказал Владимир Бурматов.

По его словам, большинство регионов так и не установили тарифы по вывозу мусора. В семь раз различается величина тарифа от региона к региону, а где-то, по данным ФАС, плата может вырасти на 500 процентов, сказал Бурматов. «У нас серьёзные вопросы к реализации мусорной реформы, хотя правовые основы для ней созданы», — заявил депутат.

При Комитете действует рабочая группа по обращению с отходами, которая разработала предложения по донастройке системы обращения с отходами. Депутаты считают, что нужно установить целевые показатели по утилизации отходов, урегулировать обращение с медицинскими отходами, снизить объёмы образования отходов потребления, рекультивации полигонов и ликвидации свалок. Парламентарии также предлагают установить административную ответственность за невыполнение требований по утилизации отходов. «Это очень системные предложения, которые мы передадим министру и вице-премьеру», — сообщил Владимир Бурматов.

Кроме того, депутаты зададут министру вопросы по особо охраняемым природным территориям, охране животных, качеству атмосферного воздуха. «Разговор будет очень предметный. Будут заданы вопросы, на которые мы ожидаем получить конкретные ответы», — сказал глава Комитета по экологии.