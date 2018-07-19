В столице могут появиться мусороперерабатывающие комплексы

Вопрос о строительстве мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов прорабатывается в Москве, сообщила РИА Новости председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы, депутат столичного парламента Зоя Зотова.
"В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов", — сказала она.
Зотова напомнила, что правительство Москвы в 2012-2014 годах по итогам эксперимента по внедрению системы раздельного сбора отходов заключило 15-летние контракты с пятью операторами.
"Операторы за счет собственных или привлеченных средств обеспечивают сбор отходов и вторсырья с использованием стационарных, полумобильных и мобильных пунктов приёма, его транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание", — сказала она, добавив, что деятельность каждого оператора находится на контроле в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.