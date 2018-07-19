Ещё
В столице могут появиться мусороперерабатывающие комплексы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве решают вопрос строительства мусороперерабатывающих комплексов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о строительстве мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов прорабатывается в Москве, сообщила РИА Новости председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы, депутат столичного парламента Зоя Зотова.
"В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов", — сказала она.
Зотова напомнила, что правительство Москвы в 2012-2014 годах по итогам эксперимента по внедрению системы раздельного сбора отходов заключило 15-летние контракты с пятью операторами.
"Операторы за счет собственных или привлеченных средств обеспечивают сбор отходов и вторсырья с использованием стационарных, полумобильных и мобильных пунктов приёма, его транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание", — сказала она, добавив, что деятельность каждого оператора находится на контроле в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам292
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство350
В ДНР впервые вынесен смертный приговор63
В России появилась новая кредитная проблема86
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение