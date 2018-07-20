Сигнальные ленты «украсили» детскую площадку во дворе дома на ул. Пролетарской

Вологодская область подключилась к акции «Безопасность детства». Совместно с депутатами, активистами ОНФ и участниками «Молодежки ОНФ» в областной столице прошли рейды по детским площадкам. Вологжане проверили, насколько безопасны горки, качели и другие игровые конструкции во дворах.

Сегодня ревизоры посетили двор на ул. Кирова, 36 — здесь образцовый игровой городок, созданы безопасные условия для отдыха детей. Эта территория получила «Знак безопасности» от «Молодежки ОНФ».

«Здесь много различных детских конструкций, интересных мальчикам и девочкам и летом, и зимой. Есть несколько замечаний, но их можно быстро исправить. Мы обошли около 40 территорий, хочу отметить, что в Вологде появились хорошие площадки у новостроек. Но каждая со временем требует ухода. Вместе с «Молодежкой ОНФ» мы составили реестр недостатков, над которыми предстоит работать», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Вологодской городской Думы Елена Земчихина.

Обратная ситуация — на ул. Пролетарской, 61. Здесь уровень спуска с горки слишком высокий: дети могут ушибить спину и ноги. Сидения качелей находятся на высоте почти в метр, к тому же они плохо закреплены. Конструкции не соответствуют ГОСТу. На территории торчат штыри, которые могут ранить ребенка. Площадка опасна для детей, заключили активисты. Поэтому активисты «Молодежки ОНФ» оградили сигнальной лентой качели и железную игровую конструкцию.

«Сигнальная лента — знак для родителей, что сюда нельзя выпускать на прогулку детей. Мы также установили плакат, что нужно быть осторожными при пользовании этой детской площадки. Мы обошли ряд адресов, оценив их по состоянию объектов, покрытия, наличию мусора и так далее», — говорит участник команды «Молодежки ОНФ» Дарья Кримкачева.

Активисты проверили обустройство нескольких десятков детских площадок в разных районах Вологды. По каждому адресу активисты «Молодежки ОНФ» заполнили специальную анкету, где указаны все недочеты площадки.

«Среди самых распространенных нарушений на детских площадках — это незакрепленные конструкции, например, качели. Горки зачастую находятся высоко от земли. В некоторых песочницах совсем нет песка. По тем площадкам, где были выявлены нарушения, мы направили соответствующие письма», — прокомментировала Уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка Ольга Смирнова

Те, площадки, которые принадлежат УК или ТСЖ, должны самостоятельно следить за сохранностью детских площадок. Раз в год необходимо проводить проверки. Теперь активисты ОНФ обратились к городским властям для совместного выстраивания работы с управляющими компаниями и собственниками жилья.