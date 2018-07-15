Путин настаивает на новых экостандартах

Путин призвал перейти на новые экостандарты в промышленных центрах

Президент России Владимир Путин призвал металлургов обратить внимание на вопросы экологических стандартов для улучшения окружающей среды в промышленных центрах.

"Многое еще предстоит сделать для выхода на принципиально новые экологические стандарты для улучшения окружающей среды в промышленных центрах нашей страны", — сказал Путин в поздравлении металлургам с их профессиональным праздником, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Он подчеркнул, что перед российскими металлургами стоят амбициозные задачи и решить их им под силу.