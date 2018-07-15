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Путин настаивает на новых экостандартах
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Путин призвал перейти на новые экостандарты в промышленных центрах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
Президент России Владимир Путин призвал металлургов обратить внимание на вопросы экологических стандартов для улучшения окружающей среды в промышленных центрах.
"Многое еще предстоит сделать для выхода на принципиально новые экологические стандарты для улучшения окружающей среды в промышленных центрах нашей страны", — сказал Путин в поздравлении металлургам с их профессиональным праздником, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Он подчеркнул, что перед российскими металлургами стоят амбициозные задачи и решить их им под силу.
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