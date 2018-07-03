Массовую сеть приема макулатуры воссоздадут в России

Иванов призвал воссоздать массовую сеть приема макулатуры

Массовую сеть приёма макулатуры необходимо воссоздать в России , чтобы прекратить выбрасывание на свалки этого ценного вторсырья, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Госдума приняла в конце июня закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных от реализации бытовой макулатуры. Документ включает в перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, доходы, полученные от реализации макулатуры, образующейся у физических лиц в быту и принадлежащей им на праве собственности.

"Мы сделали по макулатуре только первый шаг… Следующая задача теперь, когда нет налога, создать достаточно массовую сеть приёмных пунктов, для того чтобы человеку было достаточно удобно принести, получить какие-то деньги, потому что макулатура, как и мусор вообще — это товар", — сказал Иванов в Государственной думе.

Ранее, выступая перед депутатами, Иванов отметил, что в России на свалки ежегодно отправляется 4,5 миллиона тонн макулатуры стоимостью 60 миллиардов рублей. При этом для замещения макулатуры вырубается 58 тысяч деревьев в год.