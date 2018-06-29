Катастрофа в Арктике откладывается 

Изменение характера морских течений в Баренцевом море приводят к резкому потеплению этой части Северного Ледовитого океана и напрямую затронут экосистемы Норвегии и России, предупреждают авторы исследования, опубликованного в журнале Natural Climate Change.
Сюда поступает слишком мало пресной воды, которую море получает в процессе таяния льдов. Сейчас холодные воды вынуждены отступать на север из-за напора теплых атлантических течений.
Ледовое побоище
Делать выводы о том, что эта статья предсказывает катастрофические последствия для российской Арктики могу только дилетанты, не вникавшие в содержание данной работы, успокаивает руководитель климатической программы WWF Алексей Кокорин.
"Ни о какой катастрофе там и близко речи не идет. Авторы статьи вообще говорят в терминах большей или меньшей возможности тех или иных явлений, а не делают каких-либо точных предсказаний", — объяснил он «Ридусу».
На основании 40-летних океанографических наблюдений авторы статьи сделали вывод о том, что помимо хорошо известного механизма, ведущего к изменению климата в этом районе Арктики — притока теплой атлантической воды — существует еще одни, ранее не исследованный: проникновение теплых течений на большие глубины, чем ранее.
"За последние 30 лет площадь арктических льдов непрерывно уменьшается. Я лично несколько лет назад ходил летом в Арктику на неледокольном судне, и мы достигли широты севернее 83.50'. Летняя, а точнее, сентябрьская граница плавучих льдов отодвигается все дальше к северу", — рассказывает он.
Это приводит к тому, что теплые потоки проникают гораздо дальше на север, потому что (насколько это сравнение в данном случае применимо) они, словно подводная лодка, подныривают под постоянные льды — в то время как для верховых течений эти льды служат непреодолимым барьером.
«Промывание» постоянных льдов в этом районе Ледовитого океана на более близкое к полюсу расстояние, несомненно, приводит к изменения экологической обстановки здесь — в первую очередь, от этого страдают белые медведи, нерпы и прочие хищники, которые охотятся с кромки льдов.
Что рыбе здорово, то нерпе смерть
А вот последствия потепления Арктики для других ее обитателей пока еще так однозначно не изучены. И не исключено, что какие-то изменения могут каким-то ее жителям — от рыбы до человека — оказаться на руку (или на плавник).
"Сокращение количества естественных врагов в виде крупных хищников оказывает влияние вниз по всей пищевой цепочке. Будет меньше медведей и нерп, которые питаются рыбой — это может привести к росту популяции рыбы, а значит — к росту объемов рыболовства, что для человека окажется позитивным фактором", — говорит эксперт.
Также потепление Арктики облегчит навигацию по Северному морскому пути, но оно же может привести к непредсказуемым политическим последствиям, добавляет он.
"Если косяки рыбы переместятся дальше на север, за ними сместится и зона промышленного рыболовства. И здесь могут возникнуть вопросы о том, в чьей экономической зоне окажутся районы вылова рыбы. Каким-то странам это, конечно, пойдет на пользу, но совсем не обязательно такому смещению мест обитания рыбы будут рады другие страны региона", — говорит Кокорин.
В Арктике постоянно борются два течения: одно, кросс-полярное, идет от острова Врангеля к Гренландии, второе — так называемый волчок Бофорта — крутится в районе Канадского Арктического архипелага. В зависимости от того, какое из двух течений в каждый конкретный период берет верх, полюс холода сдвигается то к берегам России, то к берегам Канады.
Эти вариации до конца не выяснены. Но, скорее всего, они связаны с формой самой Земли, которая представляет собой идеальный шар только на глобусе.
Несмотря на неполноту научных данных о том, как и почему океанские течения формируют погоду на планете, совершенно точно просчитано, что 2030-е годы будут ощутимо холоднее 2010-х, потому что на этот период придется спад солнечной активности, который пересилит «разогревающий» антропогенный фактор. Так что медведи еще вернутся.
Это наши льды
Впрочем, Россия уже сейчас готовится к такому повороту событий: военно-морской флот намерен создать специальную группировку кораблей ледокольного и ледового классов для защиты островов и арктического побережья.
Осуществлять же подледную навигацию до сих пор умеют подводники только двух стран — США и России, говорит капитан 1-го ранга, председатель Санкт-Петербургского Клуба подводников Игорь Курдин.
"Подледное плавание — это самое сложное, что есть в боевом опыте моряков-подводников. До сих пор только мы и американцы обладаем опытом всплытия под ледовым панцирем", — сказал он «Ридусу».
Однако советские «подлёдники» обошли соперников. Ведь американцы так и не научились пускать ракеты с макушки планеты. А советский подводный флот научился.
"Американские подводники не сумели запрограммировать свои ракеты для запуска в условной системе координат — ведь на Северном полюсе куда ни прицелься, всюду будет юг. Их системы наведения не осилили такую задачу. А наши — осилили", — рассказывает Курдин, ходивший в море на атомной подводной лодке.
Маневры под океанским льдом по сложности и вызовам, которые они представляют, действительно сравнимы с космическими полетами. Потому что просто пройти по подледному маршруту — это полдела. Нужно еще найти возможность запустить ракету из такой позиции. А ни одна ракета в мире не в состоянии пробить многометровую толщу льда.
"Поэтому командир АПЛ вынужден либо искать полынью, через которую лодка может запустить ракету, либо применять специальные методы подрыва льда снизу, четырьмя торпедами. Но практически такие пуски могут проводиться только в летние месяцы. В остальное время года природа Арктики оказывается сильнее", — говорит Курдин.