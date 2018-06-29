Катастрофа в Арктике откладывается

Изменение характера морских течений в Баренцевом море приводят к резкому потеплению этой части Северного Ледовитого океана и напрямую затронут экосистемы Норвегии России , предупреждают авторы исследования, опубликованного в журнале Natural Climate Change.

Сюда поступает слишком мало пресной воды, которую море получает в процессе таяния льдов. Сейчас холодные воды вынуждены отступать на север из-за напора теплых атлантических течений.

Ледовое побоище

Делать выводы о том, что эта статья предсказывает катастрофические последствия для российской Арктики могу только дилетанты, не вникавшие в содержание данной работы, успокаивает руководитель климатической программы WWF Алексей Кокорин

"Ни о какой катастрофе там и близко речи не идет. Авторы статьи вообще говорят в терминах большей или меньшей возможности тех или иных явлений, а не делают каких-либо точных предсказаний", — объяснил он «Ридусу».

На основании 40-летних океанографических наблюдений авторы статьи сделали вывод о том, что помимо хорошо известного механизма, ведущего к изменению климата в этом районе Арктики — притока теплой атлантической воды — существует еще одни, ранее не исследованный: проникновение теплых течений на большие глубины, чем ранее.

"За последние 30 лет площадь арктических льдов непрерывно уменьшается. Я лично несколько лет назад ходил летом в Арктику на неледокольном судне, и мы достигли широты севернее 83.50'. Летняя, а точнее, сентябрьская граница плавучих льдов отодвигается все дальше к северу", — рассказывает он.

Это приводит к тому, что теплые потоки проникают гораздо дальше на север, потому что (насколько это сравнение в данном случае применимо) они, словно подводная лодка, подныривают под постоянные льды — в то время как для верховых течений эти льды служат непреодолимым барьером.

«Промывание» постоянных льдов в этом районе Ледовитого океана на более близкое к полюсу расстояние, несомненно, приводит к изменения экологической обстановки здесь — в первую очередь, от этого страдают белые медведи, нерпы и прочие хищники, которые охотятся с кромки льдов.

Что рыбе здорово, то нерпе смерть

А вот последствия потепления Арктики для других ее обитателей пока еще так однозначно не изучены. И не исключено, что какие-то изменения могут каким-то ее жителям — от рыбы до человека — оказаться на руку (или на плавник).

"Сокращение количества естественных врагов в виде крупных хищников оказывает влияние вниз по всей пищевой цепочке. Будет меньше медведей и нерп, которые питаются рыбой — это может привести к росту популяции рыбы, а значит — к росту объемов рыболовства, что для человека окажется позитивным фактором", — говорит эксперт.

Также потепление Арктики облегчит навигацию по Северному морскому пути, но оно же может привести к непредсказуемым политическим последствиям, добавляет он.

"Если косяки рыбы переместятся дальше на север, за ними сместится и зона промышленного рыболовства. И здесь могут возникнуть вопросы о том, в чьей экономической зоне окажутся районы вылова рыбы. Каким-то странам это, конечно, пойдет на пользу, но совсем не обязательно такому смещению мест обитания рыбы будут рады другие страны региона", — говорит Кокорин.

В Арктике постоянно борются два течения: одно, кросс-полярное, идет от острова Врангеля к Гренландии, второе — так называемый волчок Бофорта — крутится в районе Канадского Арктического архипелага. В зависимости от того, какое из двух течений в каждый конкретный период берет верх, полюс холода сдвигается то к берегам России, то к берегам Канады

Эти вариации до конца не выяснены. Но, скорее всего, они связаны с формой самой Земли, которая представляет собой идеальный шар только на глобусе.

Несмотря на неполноту научных данных о том, как и почему океанские течения формируют погоду на планете, совершенно точно просчитано, что 2030-е годы будут ощутимо холоднее 2010-х, потому что на этот период придется спад солнечной активности, который пересилит «разогревающий» антропогенный фактор. Так что медведи еще вернутся.

Это наши льды

Впрочем, Россия уже сейчас готовится к такому повороту событий: военно-морской флот намерен создать специальную группировку кораблей ледокольного и ледового классов для защиты островов и арктического побережья.

Осуществлять же подледную навигацию до сих пор умеют подводники только двух стран — США и России, говорит капитан 1-го ранга, председатель Санкт-Петербургского Клуба подводников Игорь Курдин

"Подледное плавание — это самое сложное, что есть в боевом опыте моряков-подводников. До сих пор только мы и американцы обладаем опытом всплытия под ледовым панцирем", — сказал он «Ридусу».

Однако советские «подлёдники» обошли соперников. Ведь американцы так и не научились пускать ракеты с макушки планеты. А советский подводный флот научился.

"Американские подводники не сумели запрограммировать свои ракеты для запуска в условной системе координат — ведь на Северном полюсе куда ни прицелься, всюду будет юг. Их системы наведения не осилили такую задачу. А наши — осилили", — рассказывает Курдин, ходивший в море на атомной подводной лодке.

Маневры под океанским льдом по сложности и вызовам, которые они представляют, действительно сравнимы с космическими полетами. Потому что просто пройти по подледному маршруту — это полдела. Нужно еще найти возможность запустить ракету из такой позиции. А ни одна ракета в мире не в состоянии пробить многометровую толщу льда.