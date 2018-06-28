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РФ предсказали климатическую катастрофу
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России предсказали климатическую катастрофу 

Рамблер 13 минут назад
Норвежские ученые из Института морских исследований обнаружили резкие изменения климата в северной части Баренцева моря, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Nature Climate Change.
В публикации, в частности, отмечается, что северная часть Баренцева моря теряет признаки арктического моря, а значит, может стать частью атлантической климатической системы.
Подобное изменение грозит катастрофой для местной экосистемы, в которой обитают зависимые от ледового покрова животные и производится коммерческий вылов рыбы.
Процесс, по мнению ученых, связан с нарушением стратификации слоев воды из-за снижения количества пресной воды, поступающей в море при таянии льда.
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