Экоактивисты провели пикет у входа на челябинскую свалку

Экоактивисты привели пикет с требованием скорейшего закрытия и рекультивации челябинской городской свалки у входа на полигон, сообщают представители движения «Экочел».

По словам общественников, акция призвана обратить внимание жителей и администрации областного центра на экологические проблемы, с которыми связана работа крупной свалки.

«Городская свалка дает порядка 20% от всех выбросов. В следующем году она отметит свое 70-летие. Сейчас свалка занимает площадь почти в 100 га, а высотой более 25 метров. До реки Миасс чуть менее 2 км. До жилых построек — менее километра», — отметил руководитель движения Ильдар Файзуллин

Общественники заявили, что намерены провести ещё один пикет с теми же требованиями 6 июня в центре Челябинска

Отметим, что планы по скорому закрытию челябинской городской свалки уже не раз были озвучены на различных уровнях. Так, губернатор поручил закрыть полигон уже к 1 июля текущего года, и региональное министерство экологии пообещало уложиться в этот срок.