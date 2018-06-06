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Экоактивисты провели пикет у входа на челябинскую свалку
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Экоактивисты провели пикет у входа на челябинскую свалку 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Экоактивисты привели пикет с требованием скорейшего закрытия и рекультивации челябинской городской свалки у входа на полигон, сообщают представители движения «Экочел».
По словам общественников, акция призвана обратить внимание жителей и администрации областного центра на экологические проблемы, с которыми связана работа крупной свалки.
«Городская свалка дает порядка 20% от всех выбросов. В следующем году она отметит свое 70-летие. Сейчас свалка занимает площадь почти в 100 га, а высотой более 25 метров. До реки Миасс чуть менее 2 км. До жилых построек — менее километра», — отметил руководитель движения Ильдар Файзуллин.
Общественники заявили, что намерены провести ещё один пикет с теми же требованиями 6 июня в центре Челябинска.
Отметим, что планы по скорому закрытию челябинской городской свалки уже не раз были озвучены на различных уровнях. Так, губернатор поручил закрыть полигон уже к 1 июля текущего года, и региональное министерство экологии пообещало уложиться в этот срок.
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