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Минприроды намерено создать в 2018 году нацпарки на Урале и в Дагестане
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Минприроды намерено создать в 2018 году нацпарки на Урале и в Дагестане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минприроды России намерено создать в 2018 году национальные парки «Зигальга» в Челябинской области и «Самурский» в Дагестане, заявил РИА Новости директор департамента охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин.
"В этом году мы планируем создать ещё две особо охраняемых природных территории. Это нелёгкий процесс, нужно взаимодействовать с людьми на местах, с районами, общественные обсуждения проводятся. Планируются к созданию «Зигальга» и «Самурский», — сказал Колодкин.
При этом он отметил, что ещё предстоит провести общественные слушания и согласования в различных органах власти.
Как заявил в конце марта глава Минприроды России Сергей Донской, более 20 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) создадут в России до 2024 года. В 2018 году планируется создать шесть ООПТ, из которых четыре уже созданы.
К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального уровня относятся государственные природные заповедники, национальные парки и государственные природные заказники. По состоянию на конец мая в России действует 301 ООПТ федерального значения общей площадью более 70 миллионов гектаров, что составляет около 3% площади России. Из них 105 государственных заповедников, 54 национальных парка, 58 природных заказников, 17 памятников природы и 67 ботанических садов.
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