Ещё
На закрытом из-за загрязнения воздуха воронежском заводе пообещали быстро решить проблемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На закрытом из-за загрязнения воздуха воронежском заводе пообещали быстро решить проблемы 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Суд остановил работу предприятия на 45 суток. Впервые в Воронежской области суд приостановил деятельность предприятия из-за нарушений экологических требований. Завод по производству металлических бочек для пива не сможет работать 45 суток, а если не устранит нарушения, может закрыться навсегда. На заводе активно использовали технологию пассивации — то есть бочки опускали в кислоту, чтобы они не ржавели. В результате химического процесса выделяется крайне вредное вещество — фтористый водород, который беспрепятственно попадал в атмосферу. Системы фильтрации у предприятия нет. — Предприятие не имеет проекта предельно допустимых выбросов, не имеет разрешения на выброс, и у них полностью отсутствует любая экологическая документация. На территории Воронежской области это первый резонансный случай, когда предприятие на протяжении двух лет работает без какой-либо разрешительной документации, в том числе без экологической экспертизы, — рассказала старший государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Воронежской области Елена Маликова.
Производство находится в Бабяково. Работают на заводе около 50 человек. Руководство обещает максимально быстро решить все свои проблемы и начать работать официально. — Сейчас мы проходим экспертизу проекта, и у нас потенциально запланировано, что уже через две недели мы должны получить экспертизу проекта. Дальше мы форсировано идём на то, чтобы ввести в эксплуатацию, и параллельно становиться на учёт в Природнадзоре, — поделился директор предприятия Ян Белоглазов.
Вести Воронеж: последние новости
Экологи выясняют, кто виноват в массовом заморе рыбы в Аннинском районе Под Воронежем приостановили работу завода за загрязнение воздуха токсичным газом Мама погибшей от отравления 6-месячной девочки умерла в воронежской больнице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности814
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1327
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ234
Известный дизайнер найдена мертвой10
Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня8
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение