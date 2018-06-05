На закрытом из-за загрязнения воздуха воронежском заводе пообещали быстро решить проблемы

Суд остановил работу предприятия на 45 суток. Впервые в Воронежской области суд приостановил деятельность предприятия из-за нарушений экологических требований. Завод по производству металлических бочек для пива не сможет работать 45 суток, а если не устранит нарушения, может закрыться навсегда. На заводе активно использовали технологию пассивации — то есть бочки опускали в кислоту, чтобы они не ржавели. В результате химического процесса выделяется крайне вредное вещество — фтористый водород, который беспрепятственно попадал в атмосферу. Системы фильтрации у предприятия нет. — Предприятие не имеет проекта предельно допустимых выбросов, не имеет разрешения на выброс, и у них полностью отсутствует любая экологическая документация. На территории Воронежской области это первый резонансный случай, когда предприятие на протяжении двух лет работает без какой-либо разрешительной документации, в том числе без экологической экспертизы, — рассказала старший государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Воронежской области Елена Маликова

Производство находится в Бабяково. Работают на заводе около 50 человек. Руководство обещает максимально быстро решить все свои проблемы и начать работать официально. — Сейчас мы проходим экспертизу проекта, и у нас потенциально запланировано, что уже через две недели мы должны получить экспертизу проекта. Дальше мы форсировано идём на то, чтобы ввести в эксплуатацию, и параллельно становиться на учёт в Природнадзоре, — поделился директор предприятия Ян Белоглазов.