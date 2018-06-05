На круглом столе в Южной Осетии остро поставили вопрос об утилизации отходов

ЦХИНВАЛ, 5 июн — Sputnik Диана Валиева . Во время круглого стола ко Дню экологии, прошедшего в Цхинвале, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева отметила, что вопрос о выделении земельных участков и утилизации отходов играет важную роль в загрязнении окружающей среды.

"На протяжении многих лет наш комитет постоянно ставит вопрос о выделении земельных участков под организацию полигонов с бытовыми отходами перед соответствующими ведомствами. К сожалению, до сих пор в республике ни в одном пункте нет санкционированного полигона под твердые бытовые отходы. Хочу отметить, что это проблема не сегодняшнего дня, на моей памяти в Южной Осетии еще не было законной мусорной свалки", — заявила она.

На это автор телевизионной передачи «Хъаууон растаг» на ГТРК «ИР» Валентина Чабиева вспомнила, что не так давно обсуждалось строительство нового полигона на территории села Ирыкау.

"То, что сейчас намечено строительство очередного мусорного временного полигона на площади в 12 гектаров в районе села Ирыкау — большая катастрофа. Задумайтесь, только 0,2 процента нашей территории составляют орошаемые земли, и если мы их будем занимать под мусорные полигоны, Южная Осетия не сможет создавать натуральную и здоровую продукцию. Между тем, только наличие своей экологически чистой продукции у нашего сельхозпроизводителя может стать брендом республики и позволит выжить в современном мире", — сказала она.

Чабиева также обратилась к главе Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Руслан Тедееву за четким ответом в решении данного вопроса.

"Руслан Рутенович, вы сами сказали, что отходы с каждым годом увеличиваются и становятся все более опасными. И вот эти отходы должны будут везти в село, где находятся наши прекрасные плодотворные земли. Тлеющий мусорный полигон станет угрозой для экологии и для прав человека на чистую природу. Будучи председателем парламентского комитета экологии, вы должны иметь конкретный ответ по решению проблемы. Никто не смеет отнимать право человека жить в экологически чистом пространстве, и в руководящих кругах должны исходить из этой точки зрения", — добавила она.

Она подчеркнула, что 160 миллионов, выделенные в рамках инвестпрограммы под строительство мусорного полигона, необходимо потратить на строительство мусороперерабатывающего завода.

Руслан Тедеев, в свою очередь, ответил, что эта тема обсуждается в парламенте, но пока окончательное решение не принято.

Микробиолог Таймураз Кокев поддержал Чабиеву, отметив, что именно мусорные свалки являются самой большой экологической проблемой.

"Ни о каком новом мусорном полигоне не может быть и речи. Дело в том, что во время гниения отходов, происходит выделение токсичных остатков, которые являются очень вредными, вызывают кожные заболевания и онкологию. Может сегодня мы не замечаем, но следующие поколения будут страдать от этого. Лучше сэкономить на многом, но приобрести завод и наладить процесс переработки мусора", — подчеркнул он.

Глава Югосетпотребнадзора добавила к вышесказанному, что до сих пор даже существующие мусорные полигоны на территории Южной Осетии не согласованы и не соответствуют необходимым нормам.

"Я считаю, что кроме завода, который необходим, нужен и участок для мусорного полигона, так как не весь мусор поддается утилизации на заводе. Для организации такого полигона, мы должны провести исследования, надо сделать замеры и другие ведомства тоже обязаны провести свою работу перед окончательным выбором места под полигон", — заключила она.

Во время бурного обсуждения Руслан Тедеев, к которому обращались за ответом, извинился и покинул мероприятие, чем вызвал негодование у части присутствующих. Модератор круглого стола предложил закончить обсуждение этой темы и перейти к другим актуальным вопросам экологии республики.