Экологический лагерь «Чистый город» открылся в Балашихе

Об этом сообщила директор досугово-профилактического центра «Семья», руководитель лагеря «Чистый город» Юлия Степанова.

«Сегодня в Ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина во Всемирный день охраны окружающей среды мы торжественно открыли молодежный экологический лагерь «Чистый город». Ребята будут трудоустроены в молодежные центры и получат первую официальную зарплату и запись в трудовой книжке», — рассказала Юлия Степанова

Она добавила, что в лагерь трудоустроены жители Балашихи в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут убирать территорию лесных массивов, парков и лесопарковых зон, наводить порядок около храмов и воинских мемориалов, а также в свободное время посещать мастер-классы, участвовать в конкурсах и спортивных соревнованиях. Все территории для уборки заранее определены управлениями жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Балашихи.

Всего в Балашихе организовано 2 молодежных экологических лагеря, в которых будут трудоустроены 675 юношей и девушек. Оба лагеря будут работать в три смены.