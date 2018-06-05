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Экологический лагерь «Чистый город» открылся в Балашихе
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Экологический лагерь «Чистый город» открылся в Балашихе 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила директор досугово-профилактического центра «Семья», руководитель лагеря «Чистый город» Юлия Степанова.
«Сегодня в Ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина во Всемирный день охраны окружающей среды мы торжественно открыли молодежный экологический лагерь «Чистый город». Ребята будут трудоустроены в молодежные центры и получат первую официальную зарплату и запись в трудовой книжке», — рассказала Юлия Степанова.
Она добавила, что в лагерь трудоустроены жители Балашихи в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут убирать территорию лесных массивов, парков и лесопарковых зон, наводить порядок около храмов и воинских мемориалов, а также в свободное время посещать мастер-классы, участвовать в конкурсах и спортивных соревнованиях. Все территории для уборки заранее определены управлениями жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Балашихи.
Всего в Балашихе организовано 2 молодежных экологических лагеря, в которых будут трудоустроены 675 юношей и девушек. Оба лагеря будут работать в три смены.
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