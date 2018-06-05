Экология в Мурманской области улучшилась за счет снижения выбросов металлургами

МУРМАНСК , 5 июня. / ТАСС /. Мурманская область смогла за последнее время существенно улучшить экологическую ситуацию во многом благодаря снижению вредных выбросов в атмосферу крупными промышленными предприятиями, сообщил во вторник ТАСС директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Во вторник «Зеленый патруль» опубликовал результаты весеннего экологического рейтинга регионов, в котором Мурманская область поднялась на шестую позицию. Летом 2017 года регион занимал девятое место.

"Улучшение ситуации в Мурманской области отмечается не первый год, но пару лет назад она входила только в топ-20 регионов, а в этом году находится на шестом месте. Это произошло не только за счет работы властей и общественников, которые проводят многочисленные мероприятия, но во многом благодаря промышленным гигантам, которые смогли значительно снизить выбросы", — отметил Пукалов.

В качестве примера он назвал Кольскую горно-металлургическую компанию (ГКМ), где только подразделение в поселке Никель за год снизило выбросы на 11 тыс. тонн.

В минприроды Мурманской области подтвердили, что промышленники своими проектами вносят большой вклад в улучшение экологии. Как сообщает ведомство, масштабные природоохранные проекты реализованы на Кольской ГМК, Мурманской ТЭЦ комбинате «Апатит» и в Мурманском торговом порту. В частности, Кольская ГМК за 2017 год выпустила более 4,5 тыс. тонн товарного сульфата натрия и более 600 тонн товарного хлорида натрия — данные соли предприятием не сбрасываются в водные объекты, а реализуются на рынке как ценные химические вещества для различных отраслей промышленности.

Экологические проекты Кольской ГМК Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК, это стало возможным благодаря техническому обновлению подразделений. «Это позволяет не только оптимизировать производство, повысив его экономическую эффективность, но и значительно снизить промышленное влияние на окружающую среду», — сказали в компании. В пресс-службе добавили, что из инвестиционной программы глубокой модернизации "Норникеля" , составляющей $20 млрд, четверть средств пойдет на проекты экологической направленности.

Среди крупнейших экологических проектов в компании называют модернизацию производства путем запуска в эксплуатации установки по утилизации солевого стока никлевого рафинирования, а также запуск новой «зеленой» технологии получения никеля путем электроэкстракции, которая позволила исключить из цепочки производства так называемую «грязную плавку» и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Весной компания дала старт новому производству, которое позволит отказаться от переработки так называемого «бедного» концентрата, что существенно уменьшает сопутствующие выбросы диоксида серы. «Это позволит к 2019 году сократить выбросы диоксиды серы на территории производства компании в Мурманской области на 50%», — отметили в компании.