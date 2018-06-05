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Предприятия помогают в благоустройстве Тольятти
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Предприятия помогают в благоустройстве Тольятти 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Так, завод оказал помощь в уборке трех несанкционированных свалок, расположенных на улице Ларина. При помощи спецтехники — самосвалов и погрузчиков — работники собрали и вывезли на специализированный полигон 175 тонн мусора.
В рамках экологической акции «Мы за зеленый город», организованной администрацией Тольятти, на улице Карла Маркса посажена аллея лип. Очищен от мусора пляж Комсомольского района, примыкающий к территории водозаборов «СИБУР Тольятти». Также предприятие оказало помощь в уборке лесного массива вдоль Волжского шоссе, входящего в схему гостевых и туристических маршрутов Самары к ЧМ-2018.
"Мы заинтересованы в гармоничном развитии городской среды, в которой комфортно жить и работать, поэтому уделяем большое внимание вопросам сохранения окружающей среды, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Ирина Давыдова. — В ближайшее время планируем сдать более 10 тонн макулатуры в пользу посадки леса в рамках программы «Наш лес» фонда Тольятти".
Работники предприятия выступают в качестве волонтеров и самостоятельно реализуют проекты в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Проекты направлены в том числе на очистку от мусора территорий, помощь приютам животных и т. д. В частности, в конце мая 77 активистов общественного движения «ВелоТольятти», предприятия «СИБУР Тольятти» и экологического проекта «Шигонский дилижанс» собрали более 150 мешков бытового мусора в поместье графов Орловых-Давыдовых, расположенного в селе Усолье. Мероприятие прошло при поддержке администрации Усолья.
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