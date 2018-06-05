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Медведев рассказал о необходимости сохранения экологического фонда России
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Медведев рассказал о необходимости сохранения экологического фонда России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил экологов с профессиональным праздником и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся сохранить уникальный экологический фонд России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сохранение уникального экологического фонда России — это наша общая задача. Задача государства, региональных и местных властей, промышленных предприятий. Задача каждого жителя нашей страны. И я уверен, что вместе мы справимся", — написал он.
Медведев подчеркнул, что вопрос экологии в последнее время стоит особенно остро, так как безопасность воздуха, пищи влияет на жизнь и здоровье граждан. В связи с этим профессия эколога очень востребована, ведь только при их активном участии «можно построить экологически ориентированную экономику, основанную на энергоэффективных и ресурсосберегающих технологиях», а также «защитить от исчезновения сотни редких видов животных и растений, перевести промышленные предприятия на зелёные, наилучшие доступные технологии, предотвратить ущерб, который наносится природе», говорится в телеграмме.
Глава правительства отметил, что очень важно сформировать у граждан культуру заботы о природе, научить людей неравнодушному и бережному отношению к окружающей среде. В завершение Медведев пожелал экологам «успехов в работе, крепкого здоровья и реализации всех планов».
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