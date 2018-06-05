Медведев рассказал о необходимости сохранения экологического фонда России

"Сохранение уникального экологического фонда России — это наша общая задача. Задача государства, региональных и местных властей, промышленных предприятий. Задача каждого жителя нашей страны. И я уверен, что вместе мы справимся", — написал он.

Медведев подчеркнул, что вопрос экологии в последнее время стоит особенно остро, так как безопасность воздуха, пищи влияет на жизнь и здоровье граждан. В связи с этим профессия эколога очень востребована, ведь только при их активном участии «можно построить экологически ориентированную экономику, основанную на энергоэффективных и ресурсосберегающих технологиях», а также «защитить от исчезновения сотни редких видов животных и растений, перевести промышленные предприятия на зелёные, наилучшие доступные технологии, предотвратить ущерб, который наносится природе», говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что очень важно сформировать у граждан культуру заботы о природе, научить людей неравнодушному и бережному отношению к окружающей среде. В завершение Медведев пожелал экологам «успехов в работе, крепкого здоровья и реализации всех планов».