Московский зоопарк проведет «Экомарафон» ко Дню эколога

«Экомарафон» проведут в Московском зоопарке 5 июня. Акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"5 июня в рамках акции на Главном входе Московского зоопарка будут установлены специальные станции сбора пластиковых бутылок", — цитирует сообщение ведомства Агентство «Москва» . Акция стартует в 12:00 и продлится до 15:00. Все желающие принять в ней участие могут принести с собой пластиковые бутылки для переработки. Взамен организаторы «марафона» вручат им значки «Эко-волонтер», добавили в пресс-службе департамента.

Собирать пластик у Московского зоопарка планируют в течение всего ЧМ-2018. Собранный пластик направят на переработку. Помимо этого, 5 июня в столичном зоопарке продемонстрируют самую современную систему раздельного сбора мусора

Организаторы акции пояснили, что во время чемпионата мира в Москву приедут тысячи туристов, поэтому количество пластиковых отходов закономерно возрастет. «Очень важно, чтобы жители нашей страны были готовы помочь очистить города от пластикового мусора и не допустить негативных последствий для экологии», — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что в день «Экомарафона» в зоопарке откроют несколько арт-объектов, выполненных из пластика. По замыслу организаторов, они должны символизировать мировой масштаб проблемы загрязнения окружающей среды. Кроме того, на специальных мастер-классах юных москвичей научат изготавливать из пластика необычные и полезные предметы. В Открытом лектории зоопарка состоятся тематические лекции, а на Круге катания представят фотовыставку Ольги Мичи, которая расскажет о красоте животного мира и наиболее острых экологических угрозах.