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Москвичей научат обращаться с мусором
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Москвичей научат обращаться с мусором 

Мослента 23 минуты назад
Фото: Управа района Коньково
У входа в Московский зоопарк на время чемпионата мира по футболу установят станции для сбора пластиковых бутылок. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Экологическая акция «Экомарафон» стартует за 10 дней до начала ЧМ-2018 — во Всемирный день окружающей среды, 5 июня. Как отмечается, сдать пластиковые бутылки у зоопарка можно будет с 12:00 до 15:00. В дальнейшем собранный пластик направят на переработку. Все участники акции получат значки «Эковолонтер».
«Тысячи туристов в Москве и других регионах, где будут проходить матчи, оставят после себя тонны пластиковых отходов… Очень важно, чтобы жители были готовы очистить города от пластикового мусора, а также не допустить негативных последствий для экологии», — уточняется в сообщении.
Кроме того, в зоопарке пройдут специальные мастер-классы для детей, где юным жителям столицы расскажут о том, как правильно обращаться с отходами. Также в зоопарке можно будет встретиться с экоактивистами и посетить выставку фотографа Ольги Мичи, работы которого посвящены красоте животного мира и проблемам окружающей среды.
Еще одним событием в рамках акции станет презентация новейшего образца системы раздельного сбора мусора, которая, как ожидается, в ближайшее время появится на территории зоосада и позволит минимизировать загрязнения.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.
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