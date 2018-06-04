Мусоровозы в Подмосковье подключат к системе ГЛОНАСС до конца года

"Этап, который завершится к концу этого года — это все мусоровозы должны будут подключены быть в объективный контроль, надзор, как угодно его назвать, это ГЛОНАСС. Система у нас готова, осталось подключить мусоровозы. Мы будем уже понимать, с какой точки они выходят и какой путь, какой трек проходит мусоровоз", — сказал Коган в ходе заседания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. По его словам, в Подмосковье будут построены комплексы, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, исключив раз и навсегда проблему запаха.