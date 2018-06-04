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Мусоровозы в Подмосковье подключат к системе ГЛОНАСС до конца года
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Мусоровозы в Подмосковье подключат к системе ГЛОНАСС до конца года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мусоровозы в Подмосковье подключат к навигационной системе ГЛОНАСС до конца 2018 года, заявил министр экологии и природопользования Александр Коган на заседании Общественной палаты Московской области.
"Этап, который завершится к концу этого года — это все мусоровозы должны будут подключены быть в объективный контроль, надзор, как угодно его назвать, это ГЛОНАСС. Система у нас готова, осталось подключить мусоровозы. Мы будем уже понимать, с какой точки они выходят и какой путь, какой трек проходит мусоровоз", — сказал Коган в ходе заседания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. По его словам, в Подмосковье будут построены комплексы, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, исключив раз и навсегда проблему запаха.
Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться из-за ситуации в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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