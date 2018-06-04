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На ликвидацию мусорной свалки в Челябинске направят более миллиарда рублей
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На ликвидацию мусорной свалки в Челябинске направят более миллиарда рублей 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей направят на ликвидацию мусорной свалки в Челябинске, сейчас решается вопрос с вывозом мусора на временный полигон — в Полетаево, сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев.
Как отмечало министерство экологии региона, закрытие свалки в Челябинске должно произойти не позднее второго квартала 2018 года, ее планируется перенести на новый полигон в Чишму.
"Мероприятия по ликвидации челябинской городской свалки включены в планы минприроды РФ, в приоритетный проект «Чистая страна» с объемом федерального софинансирования в размере чуть более 1 миллиарда рублей. Свалку надо закрывать, объем затрат определен… И сейчас перед нами стоят большие задачи — прежде всего, наладить транспортное сообщение между Челябинском и Полетаево. Хочу подчеркнуть, что полигон Полетаево будет действовать временно, порядка 10 месяцев", — сказал Лихачев на первой пресс-конференции после назначения на должность 21 мая.
Он уточнил, что гидрогеологические изыскания на полигоне в Полетаево проведены, его емкость будет увеличена, но только на время строительства полигона в Чишме.
По словам челябинского министра, концессионер полигона в Чишме утвержден, идут проектные изыскания. Как пояснила журналистам первый замминистра Ирина Харина, в настоящее время проект утвержден и прошел экологическую экспертизу на 22 тысячи тонн в год. Также уже разработан проект на 420 тысяч тонн в год за счет увеличения мощности полигона, документы отданы на рассмотрение госэкспертизы, сказала она.
Как сообщал ранее губернатор региона Борис Дубровский, в Челябинске проблема городской свалки имеет длинную историю. Закрытие свалки в городской черте очень важно для улучшения экологической ситуации в Челябинске и отвечает духу требований по подготовке региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
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