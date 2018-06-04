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Московский зоопарк установит станции сбора пластиковых бутылок
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Московский зоопарк установит станции сбора пластиковых бутылок 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пункты сбора пластиковой тары будут работать во время чемпионата мира по футболу.
Во вторник, 5 июня, Московский зоопарк при участии ГПБУ «Мосприрода» проведет акцию «Экомарафон». Она приурочена сразу к двум датам — ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Так, на Главном входе столичного зоосада установят специальные станции сбора пластиковых бутылок. Участие в «Экомарафоне» могут принять все желающие. Для этого с 12:00 до 15:00 нужно принести пластиковые бутылки, которые впоследствии будут отправлены на переработку. В качестве подарка гости акции получат значки «Эко-волонтер».
В пресс-службе добавили. что пункты сбора пластиковой тары будут работать во время чемпионата мира по футболу.
Кроме того, 5 июня Московский зоопарк презентует новейший образец системы раздельного сбора мусора, который в будущем появится на территории зоопарка и позволит минимизировать его экологический след.
«ЭкоМарафон» не случайно запускают в преддверии Чемпионата мира по футболу. Ожидается, что из-за небывалого наплыва туристов в Москву и другие города России, где будут проходить матчи, появятся тонны пластикового мусора. Граждан призывают не оставаться равнодушными к чистоте города и помогать утилизировать пластиковые отходы.
Кроме того, в день проведения «ЭкоМарафона» Московский зоопарк презентует несколько арт-объектов, созданных из пластика, которые будут символизировать глобальную опасность таких отходов. Малышам на мастер-классах расскажут, куда нужно выбрасывать пластиковые бутылки, покажут, как смастерить полезные в быту предметы из отходов.
Эко-активисты проведут в зоопарке лекции о ситуации с пластиком в Московском регионе. Всех желающих приглашают поучаствовать в мастер-классах от Мосприроды. На Круге катания представят работы фотографа Ольги Мичи, посвященные красоте природы и проблемам ее загрязнения.
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