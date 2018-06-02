В Москве зафиксировано трехкратное превышение уровня сероводорода 

В столичном районе Печатники в ночь на 2 июня зафиксировано превышение уровня сероводорода в 2,95 раза. Об этом сообщили в «Мосэкомониторинге», передает «Интерфакс».
Превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества измерительная станция в 2:00 зафиксировала на улице Гурьянова в Печатниках.
В 2017 году руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard Group Сергей Сысоев сообщал, что, по оценкам экспертов, самым неблагоприятным районом Москвы с экологической точки зрения является Капотня.