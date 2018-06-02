В Москве зафиксировано трехкратное превышение уровня сероводорода

В столичном районе Печатники в ночь на 2 июня зафиксировано превышение уровня сероводорода в 2,95 раза. Об этом сообщили в «Мосэкомониторинге», передает «Интерфакс».

Превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества измерительная станция в 2:00 зафиксировала на улице Гурьянова в Печатниках.