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В Москве зафиксировано трехкратное превышение уровня сероводорода
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В Москве зафиксировано трехкратное превышение уровня сероводорода 

BFM.RU 1 час назад
В столичном районе Печатники в ночь на 2 июня зафиксировано превышение уровня сероводорода в 2,95 раза. Об этом сообщили в «Мосэкомониторинге», передает «Интерфакс».
Превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества измерительная станция в 2:00 зафиксировала на улице Гурьянова в Печатниках.
В 2017 году руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard Group Сергей Сысоев сообщал, что, по оценкам экспертов, самым неблагоприятным районом Москвы с экологической точки зрения является Капотня.
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