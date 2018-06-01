В Калининграде нашли незаконную свалку

Бытовой мусор, строительные и пищевые отходы, если коротко, нелегальную свалку обнаружила прокуратура в Московском районе Калининграда

Улица Камская, 49. Ещё в пути нашу съёмочную группу атаковала эта машина. Автомобиль вплотную подъехал к полигону.

Водитель явно боится пускать журналистов и прокурора. И не случайно. Ведь за этим забором скрыты огромные горы мусора. Прямо на земле лохмотья, ветки и остатки еды. Зловонные горы уже облюбовали птицы чайки и вороны слетаются на гниль и разносят её даже за пределами свалки.

Отходы от продуктов питания гниют под палящим солнцем. Кругом битое стекло и пластиковые бутылки. И среди этого бардака кто проживает на дне полигона? Губка Боб пыльные штаны.

Помимо бытового хлама здесь складируют и строительные материалы бетонные плиты, камни, обломки кирпичей. Люди, по всей видимости, местные рабочие, пытаются скрыться от прокурора. Этот человек утверждает, что он вообще здесь случайно.

— Я не работаю тут, не знаю.

— А что вы тут делаете?

— Я к другу зашёл, за ним. Сейчас домой заберу, вместе на озеро собирались.

Отдохнуть на озере уже не получится. Помощник прокурора берёт объяснение, что этот человек здесь делает и на каком основании. На нелегальный полигон приехали и полицейские, чтобы составить протокол.

Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области

— Правонарушение зафиксировано, здесь стоит техника, есть несколько сотрудников, будет смотреть, с кем заключены трудовые договоры. Проблема наболела по всей России , и региональное правительство совместно с правоохранительными органами будет жёстко реагировать на такие ситуации.

Площадка напротив свалки это то самое место, где мусор пытались закопать. Здесь между плитами: настоящее кладбище отходов. Рядом и автомобильные покрышки. А этот мужчина собственник организации говорит, что даже не знал, как территорией распорядились в его отсутствие.

Станислав Перевертун, собственник:

— Меня не было в Калининграде, я был в отпуске, я приехал и сам удивлён, мы разберёмся с этой ситуацией. Что здесь произошло вообще.

Почему и по чьей вине в, так называемом, Балтрайоне Калининграда появилась свалка, будут разбираться в прокуратуре. Но сначала нужно дать оценку ущерба, который был нанесён окружающей среде.

— Уголовные кодекс предусматривает несколько видов ответственности. Это преступления средней тяжести до 5 лет лишение свободы, квалифицировать возможно по нескольким статьям: порча земли, незаконное обращение с отходами, опасными отходами.

Масштабы этой свалки действительно впечатляют — около 70 кубов коммунальных отходов. А после осмотра местности нас ждал сюрприз. Ворота пришлось выталкивать.

Пока мы снимали мусор, хозяин свалки решил заблокировать двери этими старыми поддонами и бочками. Очевидно, хотел, чтобы мы оказались заперты в его царстве отходов.