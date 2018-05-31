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Начался второй этап инженерно-геологических работ на территории кислогудронных прудов завода им. Менделеева
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Начался второй этап инженерно-геологических работ на территории кислогудронных прудов завода им. Менделеева 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Начался второй этап инженерно-геологических изысканий на территории НПЗ им. Менделеева. Задача исследователей — оценить влияние на окружающую среду кислых гудронов, складированных в самом старом пруду-отстойнике.
На первом этапе работы в декабре 2017 года подрядная организация ООО «Спецгео» сделала шурфирование пяти точек в теле пруда с целью получения информации об объемах и содержании отходов. После окончания паводка с наступлением оптимальных климатических условий работы по шурфированию для анализа проникновения отходов в грунтовые воды начались на участке побережья реки Волги.
— Это участок, идущий параллельно с территорией пруда-отстойника, за пределами системы лучевого дренажа, предотвращающей попадание через грунтовые воды отходов в Волгу, — рассказал главный эколог ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева» Вячеслав Таланов. — До конца июня здесь на расстоянии 50 метров будет пробурено пять скважин глубиной до 15 метров каждая. По результатам двух этапов инженерно-геологических изысканий будет составлен отчет, который станет основой для разработки проекта по утилизации отходов и рекультивации данной территории.
В решении вопроса ликвидации объектов накопленного вреда экологии Правительство Ярославской области объединилось с ООО «ГазЭнергоСтрой». Соответствующее соглашение на прошлой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Дмитрий Миронов и президент компании Сергей Чернин.
— Документ, в частности, направлен на решение многолетней проблемы по утилизации опасных отходов — кислых гудронов, копившихся десятилетиями в прудах-отстойниках на территории завода, — уточнил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. — Соглашением предусматривается анализ ранее выполненной проектной документации с целью оценки ее полноты и достоверности, соответствия критериям экономической эффективности. Цель — выработка наиболее эффективных и экономически выгодных решений по утилизации опасных отходов и рекультивации территории отстойников.
ООО «ГазЭнергоСтрой» имеет большой опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. У компании есть собственные запатентованные технологии, которые имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.
В планах Правительства региона — включение ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна», направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда и уменьшения доли захоронения твердых коммунальных отходов. Кроме того, объект накопленного экологического ущерба «кислый гудрон» включен в паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».
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