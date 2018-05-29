В Новой Усмани после половодья местная река оказалась завалена мусором

Местные жители не могут добиться от чиновников уборки территории. Найти тех, кто наведёт порядок, не могут в Новой Усмани. Большая вода ушла, но вынесла на поверхность рек массивы мусора. После весеннего половодья в селе Горки Новоусманского района в речке Усманке образовался затор из бытовых отходов. Там, где мусор скапливается, водоём сужается, а течение замедляется. Усложняет ситуацию и упавшее в него после разлива дерево. При этом реку на этом участке никогда не чистили. Местные жители во всем винят отдыхающих, у которых это место пользуется популярностью.