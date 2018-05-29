В Новой Усмани после половодья местная река оказалась завалена мусором 

Местные жители не могут добиться от чиновников уборки территории. Найти тех, кто наведёт порядок, не могут в Новой Усмани. Большая вода ушла, но вынесла на поверхность рек массивы мусора. После весеннего половодья в селе Горки Новоусманского района в речке Усманке образовался затор из бытовых отходов. Там, где мусор скапливается, водоём сужается, а течение замедляется. Усложняет ситуацию и упавшее в него после разлива дерево. При этом реку на этом участке никогда не чистили. Местные жители во всем винят отдыхающих, у которых это место пользуется популярностью.
— Приходят на пляж купаться, отдыхать и бросают мусор. Весь берег усыпанный. Я прошёл где-то с километр по берегу реки, весь берег и справа, и слева усыпан бутылками. И стеклянными, и пластмассовыми. А палки и брёвна, я не знаю, тоже откуда-то с берегов. Один я не могу очистить такуюплощадь реки, — поделился с «Вести-Воронеж» местный житель Виталий Спирин. Но, как это часто бывает, выяснилось, что мусор убирать некому. Местные властиссылаются на то, что река — федеральная собственность, а значит — не их компетенция. В Росприроднадзоре вообще считают, что убирать мусор должны в МЧС. Там удивились и напомнили, что занимаются спасением людей, а не рек.