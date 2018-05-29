«ЭкоМарафон» Московского зоопарка

Объединяя темы загрязнения пластиком — проблемы его сортировки и вторичную переработку, приближающее масштабное мероприятие, как Чемпионат Мира по футболу, а также программу волонтерского движения — ведь каждый горожанин может стать эко-волонтером своего города, Московский зоопарк проведет большой ЭкоМарафон.

5 июня в рамках акции перед Главным входом будут установлены специальные станции сбора пластиковых бутылок. С 12:00 до 15:00 каждый желающий может принять участие в «ЭкоМарафоне» и принести пластиковые бутылки, которые впоследствии будут отправлены на переработку. Все участники акции получат специальные значки «Эко волонтер».

Участники ЭкоМарафона расскажут об ультрасовременных путях борьбы с пластиковым загрязнением. Также 5 июня Московский зоопарк планирует презентовать новейший образец системы раздельного сбора мусора от компании EcoLift. Такая система в ближайшем будущем появится на территории зоопарка и позволит минимизировать его экологический след.

«ЭкоМарафон» стартует за 10 дней до начала Чемпионата мира по футболу-2018. Это не случайное совпадение: вместе с тысячами туристов в Москве и других городах, где будут проходить матчи в рамках Чемпионата, появятся тонны пластиковых отходов. Очень важно, чтобы жители нашей страны были готовы и понимали важность сбора раздельного мусора и не допускали негативных последствий для экологии. Именно поэтому Московский зоопарк приглашает всех жителей столицы принять участие в «ЭкоМарафоне» и не только ознакомиться с проблемой пластикового загрязнения и путями ее решения, но и начать бороться за экологию города. В ходе мероприятия мы расскажем о возможности решения вторичной переработки использованных упаковок.

В день проведения «ЭкоМарафона» в зоопарке будет открыто несколько арт-объектов, сделанных из пластика и символизирующих глобальность данной проблемы. А самых юных гостей зоопарка ждут специальные мастер-классы, организованных ГПБУ «Мосприрода», где им расскажут о том, как сортировать пластиковый мусор и другие отходы, а также научат изготовлять из пластика необычные и полезные в быту изделия. Одновременно с этим в открытом лектории зоопарка пройдет ряд лекций эко-активистов, посвященных ситуации с пластиком в Московском регионе.

«2018 год объявлен годом волонтеров. Мы бы хотели, чтобы каждый житель и гость столицы стал эко-волонтером и внес свою лепту в борьбу с проблемой пластикового загрязнения. Это наш город и наша экология. Чтобы иметь возможность и дальше любоваться деревьями, наблюдать за животными в лесопарках Москвы и дышать полной грудью, мы должны сделать все, что в наших силах. А начать можно с малого: достаточно начать сортировать мусор, выбрасывать пластик в специальные контейнеры. Давайте бороться за наше экологически благоприятное будущее вместе», — говорит Светлана Акулова.

Сегодня перед мировым сообществом стоит ряд глобальных экологических проблем, одна из которых — пластиковое загрязнение, или пластиковые отходы. Именно этой проблеме будет посвящен «ЭкоМарафон» Московского зоопарка.

Ждем вас 5 июня. Приносите пластиковые бутылки — становитесь эко-волонтерами столицы и присоединяйтесь к нашему «ЭкоМарофону». Пункты сбора пластика у Московского зоопарка будут работать в течение всего Чемпионата мира по футболу, а весь собранный пластик отправится на переработку. Сохраним город чистым вместе.