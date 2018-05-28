Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию подготовил три законопроекта об обращении с отходами

Об этом в ходе круглого стола на тему «Разработка и внедрение экологического стандарта в сфере обращения отходов в Московской области » сообщила председатель комитета Алла Полякова

«Сегодня мы комитетом по экологии и природопользованию Московской областной думы подготовили три законодательные инициативы, которые хотим внести в федеральный закон. Они касаются больше ужесточения нарушений — все, что связано со сферой обращения с отходами», — пояснила она.

А. Полякова отметила, что на данный момент в Московской области создано 15 рабочих групп с целью решения экологических проблем региона.

«Я хочу добавить, что мы на сегодняшний день очень тесно работаем с министерством экологии и природопользования Московской области, и с правительством в целом, а также с общественными организациями, и, конечно, с небезразличными жителями. Сегодня на территории Московской области нами совместно с Общественной палатой Московской области и правительством Московской области создано порядка 15 рабочих групп, которые работают в тех муниципалитетах, где на сегодняшний день особенно горячо стоит проблема вопросов экологии. Мы, безусловно, регулярно собираемся и пытаемся ответить на все вопросы, которые ежедневно поднимают жители этих муниципалитетов», — добавила депутат.