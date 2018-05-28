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Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию подготовил три законопроекта об обращении с отходами
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Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию подготовил три законопроекта об обращении с отходами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом в ходе круглого стола на тему «Разработка и внедрение экологического стандарта в сфере обращения отходов в Московской области» сообщила председатель комитета Алла Полякова.
«Сегодня мы комитетом по экологии и природопользованию Московской областной думы подготовили три законодательные инициативы, которые хотим внести в федеральный закон. Они касаются больше ужесточения нарушений — все, что связано со сферой обращения с отходами», — пояснила она.
А. Полякова отметила, что на данный момент в Московской области создано 15 рабочих групп с целью решения экологических проблем региона.
«Я хочу добавить, что мы на сегодняшний день очень тесно работаем с министерством экологии и природопользования Московской области, и с правительством в целом, а также с общественными организациями, и, конечно, с небезразличными жителями. Сегодня на территории Московской области нами совместно с Общественной палатой Московской области и правительством Московской области создано порядка 15 рабочих групп, которые работают в тех муниципалитетах, где на сегодняшний день особенно горячо стоит проблема вопросов экологии. Мы, безусловно, регулярно собираемся и пытаемся ответить на все вопросы, которые ежедневно поднимают жители этих муниципалитетов», — добавила депутат.
По ее словам, 20 июня 2018 г. на площадке Мособлдумы состоится мероприятие, посвященное теме экологических стандартов, на котором обсудят актуальные проблемы в сфере переработки мусора и экологии в целом. «Резюмируя, хочу сказать, что сегодня по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова 20 июня на площадке Мособлдумы будет проведена открытая трибуна, которая посвящена теме экологических стандартов на территории Московской области, куда будут приглашены помимо представителей правительства Московской области, представители депутатского корпуса, общественных организаций, все те небезразличные жители, которых интересует вопрос обращения с отходами на территории Московской области», — заключила А. Полякова.
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