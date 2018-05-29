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Экологический форум «Зеленый Нижний» будет проходить дважды в год
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Экологический форум «Зеленый Нижний» будет проходить дважды в год 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 29 мая открыл первый общегородской форум «Зеленый Нижний 2020», сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
В мероприятии могли принять участие все нижегородцы, предварительно зарегистрировавшись на сайте мэрии или в на площадках в соцсетях. В рамах форума прошли пять круглых столов на разные экологические темы: «ЭКОвахта/ЭКОпатруль», «ЭКОпросвещение», «Раздельный сбор мусора», «ЭКОкарта» и «Озеленение города».
Владимир Панов пообщался с участниками всех пяти обсуждений. Например, на круглом столе по раздельному сбору отходов обсуждали, где должны располагаться контейнеры для мусора, и как они должны выглядеть.
«Мы пришли к выводу о том, что удобнее всего будет разделение на два контейнера: для сортируемых отходов и для несортируемых отходов, — сообщила руководитель молодежной экологической организации «Изменим мир» Анастасия Плужникова. — Внедряться система будет постепенно — дом за домом, двор за двором».
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