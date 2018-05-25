Росприроднадзор по Псковской области внёс в изменения в госреестр объектов размещения отходов для трёх полигонов ТБО 

Росприроднадзор по Псковской области внёс в госреестр объектов размещения отходов один новый полигон ТБО, а также внёс изменения в статус ещё двух, сообщает пресс-служба ведомства. Приказом Росприроднадзора от 25 апреля №136 включена в государственный реестр объектов размещения отходов следующий объект размещения отходов: свалка (полигон) бытовых отходов у деревни Синютино Невельского района (номер объекта 60-00017-З-00136-250418). Назначение: захоронение отходов. Ближайший населенный пункт: Псковская область, Невельский район, СП «Плисская волость» у деревни Синютино. Наименование эксплуатирующей организации: индивидуальный предприниматель Богданов Константин Викторович. Также приказом Росприроднадзора от 8 мая №146 внесены изменения в действующий приказ для городской свалки Великолукского муниципального района (номер объекта: 60-00008-З-00592-250914). Назначение: захоронение отходов, ближайший населенный пункт: Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, деревня Бабки. Наименование эксплуатирующей организации: ООО «Экологистика», Псковская область, Великие Луки. Внесены изменения в приказ и по свалке в Порховском районе (номер объекта: 60-00011-З-00592-250914). Назначение: захоронение отходов, ближайший населенный пункт: Псковская область, Порховский район, д. Замушки. Наименование эксплуатирующей организации: ООО «Экор. Ос», Псковский район, деревня Котово. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».