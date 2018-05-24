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Защита озер Ладоги и Онеги станет национальным экологическим проектом
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Защита озер Ладоги и Онеги станет национальным экологическим проектом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На круглом столе в Совете Федерации в четверг обсудили меры по нормализации экологической ситуации в Ладожском и Онежском озерах.
«Ладожская и онежская водные системы оказывают решающее влияние на состояние экологии всего северо-западного региона нашей страны. Сегодня состояние этой экосистемы близко к катастрофическому», — заявил на круглом столе научный руководитель Института озероведения РАН Владислав Румянцев.
«Тревожная экологическая ситуация в регионе связана с устареванием очистных сооружений и невозможностью финансировать их реконструкцию из региональных бюджетов. Из 228 миллионов кубов, которые сбрасываются в Онегу, только 22% очищены по всем правилам», — приводит цифры замминистра по экологии Карелии Алексей Павлов. По его словам, на ремонт очистных сооружений бюджету Карелии необходимы 3 миллиарда рублей.
Участники круглого стола поддержали обращение к правительству в срочном порядке разработать отдельный приоритетный проект, направленный на предотвращение дальнейшего загрязнения Ладожского и Онежского озер.
Однако, по мнению депутата Валентины Пивненко, чтобы данный проект получал своевременное финансирование, правительству необходимо учредить проект «Национальная экология», куда в дальнейшем можно будет включать проблемные экологические объекты.
«Такой подход к решению экологических проблем будет способствовать комплексному их решению и станет дорожной картой для многих регионов», — считает депутат.
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