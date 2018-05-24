Ещё
На ПМЭФ обсуждают, как избавить Ленобласть от мусора, а мусор горит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ПМЭФ обсуждают, как избавить Ленобласть от мусора, а мусор горит 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В то время, как на ПМЭФ Ленобласть рапортует об успешном решении «мусорных» проблем, в Новом Девяткино догорает несанкционированная свалка. Власти — в курсе, но происхождение нелегальной помойки не установлено, а отвечать за нее придется местной власти.
По мнению зампреда комитета Госэконадзора Андрея Ермолова, судя по запаху и цвету горения, в сваленном на поляне мусоре наверняка есть опасные отходы. Местной власти пришлось вызывать пожарных, чтобы ликвидировать очаг возгорания.
«Наказана будет муниципальная власть территории, вовремя не справившейся с проблемой», — объясняет глава комитета Госэконадзора Михаил Козьминых.
В борьбе с нелегальными перевозчиками отходов блюстители эко-чистоты в регионе применяют фотофиксацию, подобную той, что действует на дорогах. По словам чиновника, она будет применена и в этом случае.
Мурино и Девяткино сегодня — территория несанкционированных свалок. Беда в том, что это приграничье — отходы нелегалы везут из Петербурга, — расстраиваются жители новостроек. А эксперты считают, что ничего не изменится, пока, с одной стороны, к цивилизованному способу утилизации мусора не привыкнут малые и большие предприятия, а, с другой, серьезно настроится на чистоту население.
О том, что регион намерен активно бороться с мусором, губернатор Дрозденко заявил сегодня на ПМЭФ. В частности, регион планирует в 2019 году перейти на двухконтейнерную (раздельную) систему сбора ТБО. Вместе с тем, Дрозденко предлагает ужесточить ответственность нарушителей и ускорить разработку «мусорного кодекса региона», который, по его мнению, поможет сократить число нелегальных свалок.
«У тех, кто вывозит мусор, всегда есть возможность вывалить его, где попало, сэкономив на бензине, избавив себя от необходимости платить полигону. Для того, чтобы этого не происходило, надо изменить финансовые механизмы — уверен председатель экологической организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук. — Давно говорю о том, что «обладатели» мусора должны заключать договоры с полигоном, а не с теми, кто вывозит мусор — только тогда у нас не останется несанкционированных свалок».
Как ранее сообщал ФедералПресс, несанкционированные свалки занимают на территории региона более 500 кубометров (свалка начинается с 0,5 кубометров мусора). На одного петербургского и областного жителя ежедневно приходится примерно килограмм бытовых отходов.
Напомним, что «мусорные» проблемы Ленобласти обсуждались сегодня в ходе бизнес-диалога «Россия — Финляндия», в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Завод в пригороде Челябинска закрыли на все лето Куйвашев поздравил Якушева и Кобылкина с назначением в правительство РФ Минприроды России разработало методику исчисления вреда, причиненного атмосфере
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»184
Россия получила бесценную информацию о F-22143
На Кубани произошла новая трагедия43
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу183
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео110
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
00:35
Малахов раскрыл диагноз Стержакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение