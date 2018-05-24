На ПМЭФ обсуждают, как избавить Ленобласть от мусора, а мусор горит

В то время, как на ПМЭФ Ленобласть рапортует об успешном решении «мусорных» проблем, в Новом Девяткино догорает несанкционированная свалка. Власти — в курсе, но происхождение нелегальной помойки не установлено, а отвечать за нее придется местной власти.

По мнению зампреда комитета Госэконадзора Андрея Ермолова, судя по запаху и цвету горения, в сваленном на поляне мусоре наверняка есть опасные отходы. Местной власти пришлось вызывать пожарных, чтобы ликвидировать очаг возгорания.

«Наказана будет муниципальная власть территории, вовремя не справившейся с проблемой», — объясняет глава комитета Госэконадзора Михаил Козьминых

В борьбе с нелегальными перевозчиками отходов блюстители эко-чистоты в регионе применяют фотофиксацию, подобную той, что действует на дорогах. По словам чиновника, она будет применена и в этом случае.

Мурино и Девяткино сегодня — территория несанкционированных свалок. Беда в том, что это приграничье — отходы нелегалы везут из Петербурга , — расстраиваются жители новостроек. А эксперты считают, что ничего не изменится, пока, с одной стороны, к цивилизованному способу утилизации мусора не привыкнут малые и большие предприятия, а, с другой, серьезно настроится на чистоту население.

О том, что регион намерен активно бороться с мусором, губернатор Дрозденко заявил сегодня на ПМЭФ. В частности, регион планирует в 2019 году перейти на двухконтейнерную (раздельную) систему сбора ТБО. Вместе с тем, Дрозденко предлагает ужесточить ответственность нарушителей и ускорить разработку «мусорного кодекса региона», который, по его мнению, поможет сократить число нелегальных свалок.

«У тех, кто вывозит мусор, всегда есть возможность вывалить его, где попало, сэкономив на бензине, избавив себя от необходимости платить полигону. Для того, чтобы этого не происходило, надо изменить финансовые механизмы — уверен председатель экологической организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук . — Давно говорю о том, что «обладатели» мусора должны заключать договоры с полигоном, а не с теми, кто вывозит мусор — только тогда у нас не останется несанкционированных свалок».

Как ранее сообщал ФедералПресс, несанкционированные свалки занимают на территории региона более 500 кубометров (свалка начинается с 0,5 кубометров мусора). На одного петербургского и областного жителя ежедневно приходится примерно килограмм бытовых отходов.