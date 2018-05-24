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В России появится нацпроект «Экология»
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Минприроды РФ разработает национальный проект «Экология» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил структурным подразделениям ведомства и подведомственным федеральным агентствам и службам разработать национальный проект "Экология" для реализации майского указа президента России.
Первый вариант проекта планируется разработать до 15 июня 2018 года, сообщает пресс-служба министерства.
Кобылкин также поручил Росприроднадзору сформировать перечень всех выявленных на начало года несанкционированных свалок в границах городов, ликвидация которых будет осуществляться в рамках нацпроекта. Помимо этого надзорной службе поручено еженедельно информировать министерство о ходе формирования комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 12 промышленных городах России.
Кроме того, министр дал поручение организовать постоянную работу по очистке от мусора берегов и прибрежных частей акваторий крупнейших российских рек, озер Байкал, Телецкое, Ладожское и Онежское с привлечением волонтерских организаций.
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