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Францию заполонили гигантские хищные черви
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Францию заполонили гигантские хищные черви 

ТК «Звезда» 2 минуты назад
Фото: F. Hecker blickwinkel / Globallookpress
Биологи призывают откликнуться тех, кто уже встречался с гигантскими червями.
Во Франции появились сотни хищных гигантских червей рода Bipalium, которые питаются дождевыми червями. Об этом пишет французский журнал PeerJ.
Отмечается, что черви могут нанести серьезный урон сельскому хозяйству. По словам профессор Национального музея естественной истории в Париже Жана-Лу Жюстина, этот вид совершенно не характерен для обитания во Франции.
При этом, биолог видел только лишь фото червей и призывает откликнуться тех, кто уже встречался с гигантскими червями. Пока ему никто не ответил.
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