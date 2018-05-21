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Природоохранная прокуратура ждет сообщений о свалках в Карелии
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Природоохранная прокуратура ждет сообщений о свалках в Карелии 

СортавалаFM 3 часа назад
Фото: СортавалаFM
Природоохранная прокуратура ждет сообщений о свалках в КарелииВ карельской межрайонной природоохранной прокуратуре пройдет «горячая линия» по соблюдению законодательства об отходах производства и потребления.24 мая жители республики смогут по телефону сообщить о несанкционированных свалках на территории населенных пунктов, а также заявить о бездействии должностных лиц органов контроля и органов местного самоуправления. Звонки будут приниматься с 9 до 13 и с 14 до 17 часов по телефонам:
(+78142) 59-34-55 — карельский межрайонный природоохранный прокурор
Алексей Валерьевич Патарушин;
(+78142) 59-34-57 — помощник прокурора Дарья Юрьевна Миронова.
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