Природоохранная прокуратура ждет сообщений о свалках в Карелии

Природоохранная прокуратура ждет сообщений о свалках в КарелииВ карельской межрайонной природоохранной прокуратуре пройдет «горячая линия» по соблюдению законодательства об отходах производства и потребления.24 мая жители республики смогут по телефону сообщить о несанкционированных свалках на территории населенных пунктов, а также заявить о бездействии должностных лиц органов контроля и органов местного самоуправления. Звонки будут приниматься с 9 до 13 и с 14 до 17 часов по телефонам:

(+78142) 59-34-55 — карельский межрайонный природоохранный прокурор

Алексей Валерьевич Патарушин;