Полигон «Скоково» в Ярославле оборудовали камерами 

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем, на который вывозится мусор из Москвы, оснастили камерами видеонаблюдения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 10 апреля сообщил, что правительство региона рассматривает просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт на 500 млн рублей, которые планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода. Власти региона 19 апреля заявили, что на полигон «Скоково» уже ввозится мусор из Москвы — до 320 тонн ежедневно.
"Видеооборудование закуплено и установлено на здании диспетчерской службы при въезде на полигон. Камера позволяет отслеживать все, что происходит. Отрабатывается процесс организации видеотрансляции в постоянном режиме на сайте регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования", — цитирует пресс-служба генерального директора ОАО «Скоково» Константина Симонова.
На сайте департамента уже размещается информация о радиологической и пожарной обстановке на полигоне. Замеры делают сотрудники поста МЧС, работающего на «Скоково» с конца апреля. В Ярославле была сформирована экспертная группа по мониторингу экологической безопасности полигона, ее члены рекомендовали властям и руководству «Скоково» сделать работу полигона более открытой.