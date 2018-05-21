Результаты анализов проб воды в реке Нора: показатели в норме

Стали известны результаты проверки соблюдения требований экологической безопасности на полигоне ТКО «Скоково» и прилегающей к нему территории, проведенной 10 мая Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой при участии регионального департамента охраны окружающей среды.

— Полигон по периметру оборудован обводной канавой, собирающей ливневые и дренажные сточные воды — так называемый фильтрат. Установлено, что данная канава не имеет гидрологической связи с поверхностными водными объектами, — пояснил старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Александр Борков. — Поступающие в нее ливневые и дренажные воды с помощью насосного оборудования по системе трубопроводов возвращаются в тело полигона. Фактов сброса загрязненных сточных вод в окружающую среду не установлено.

С целью оценки качественного состава воды в Норе был произведен отбор проб. Сотрудники лаборатории Ярославского филиала ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО сделали их анализ, показавший отсутствие фактов негативного влияния полигона на состояние водных объектов. В ходе обследования специалисты также констатировали отсутствие видимых признаков загрязнения реки и расположенной в районе полигона мелиоративной канавы.

— Показатели качества воды в Норе по азоту аммонийному и химическому потреблению кислорода не превышают предельно допустимые концентрации, соответствуют значениям в фоновом створе, — сообщила заместитель руководителя Ярославского филиала ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО Екатерина Березина . — Также показатели биологического потребления кислорода и анионных поверностно-активных веществ не превышают предельно допустимых концентраций и имеют значения ниже, чем в фоновом створе.

По результатам анализов воды в реке Нора специалисты зафиксировали незначительное превышение показателей по фосфатам.

— С целью исключения попадания в водные объекты загрязняющих веществ с полигона в 2016 году в Скоково запущена система рециркуляции фильтрата. Наличие в пробах воды из реки Норы фосфатов может быть связано только с накопившимся за многие годы до этого в донных отложениях веществом, — пояснила начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юлия Елизарова.

Учитывая, что вопрос сохранения экологической безопасности в районе полигона ТКО «Скоково» находится на контроле Правительства области, с целью мониторинга ситуации и недопущения загрязнения водных объектов выездные надзорные мероприятия будут продолжены.

Как пояснил заместитель Ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов по итогам проведенной проверки помимо выводов о влиянии полигона на состояние водных объектов будет дана оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Результаты последних анализов проб почвы, грунтовых вод и воздуха, взятых на побъекте специалистами филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ», превышений концентрации загрязняющих веществ также не выявили.