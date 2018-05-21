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Нововоронежские атомщики организовали субботник в ботаническом саду ВГУ
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Нововоронежские атомщики организовали субботник в ботаническом саду ВГУ 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Сотрудники Нововоронежской АЭС в 4 раз присоединились к всероссийской акции «Зелёная Весна-2018». Отдел охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС организовал субботник в ботаническом саду Воронежского госуниверситета в рамках всероссийской акции «Зелёная Весна-2018». В 2018 году крупнейшая в нашей стране акция проводится в пятый раз. В экологическом субботнике приняли участие 70 человек, в их числе — не только представители Нововоронежской АЭС, но и ветераны предприятия, сотрудники городского детского сада № 10 ипредставители надзорных органов: Управления Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов и экологии по Воронежской области.
— Мы приезжаем в ботанический сад имени профессора Козо-Полянского уже четвёртый раз, — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС Ольга Романова, — и оказываем свою посильную помощь. Хочется, чтобы эта уникальная природная территория стала действительно похожа на ботанический сад, чтобы студенты биолого-почвенного факультета ВГУ с удовольствием посещали здесь практические занятия. В Воронеж из Москвы для участия в акции прибыла исполнительный директор Неправительтсвенного экологического фонда имени В. И. Вернадского Ольга Плямина, которая привезла подарки для участников акции — сувенирную продукцию с символикой «Зелёной Весны».
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